Kraliyet Ailesi'ni şoke eden vefat: Evinde ölü bulundu

28 Şubat 2024 15:05 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 15:05

Buckingham Sarayı, Kral Charles'in kuzeni Kent Prensi Michael'ın damadı Thomas Kingston'ın vefat ettiğini duyurdu. 45 yaşındaki Kingston, pazar akşamı Cotswolds'taki evinde ölü bulundu. Olay yerine kısa bir süre sonra acil servis ekipleri çağrıldı.

Ölüm sebebinin belirlenmesi için bir soruşturma başlatıldı ancak şüpheli bir durum bulunmamakla birlikte başka herhangi bir tarafın dahil olduğuna da dair bir kanıt bulunamadı.

"GİZLİLİĞİMİZE SAYGI GÖSTERMENİZİ RİCA EDİYORUZ"

Lady Gabriella, yeğeni Isabella Windsor'un ardından İngiliz tahtının 56. sırasında yer alıyor. Lady Gabriella, Bay Martin ve Bayan Jill Kingston, Bayan Joanna Connolly ve Bayan Emma Murray adına yapılan bir açıklamada şunlar belirtildi:

"Sevgili eşimiz, oğlumuz ve kardeşimiz Thomas Kingston'un vefatını en derin üzüntümüzle duyuruyoruz. Tom, tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adamdı. Ölümü, tüm aileyi büyük bir şok olarak vurdu ve geçişini yas tutarken gizliliğimize saygı göstermenizi rica ediyoruz.