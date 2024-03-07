Kritik görüşmeye saatler kala ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

07 Mart 2024 10:21 - Güncelleme : 07 Mart 2024 10:55

ABD'ye gidecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 günlük ziyareti sırasında çok ciddi görüşmelerin yapılacağına dair açıklamalar ABD'li kaynaklardan geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, iki ülke arasındaki uzun vadeli sorunlar nedeniyle zorlu görüşmelerin beklendiğini, bunlardan birinin ise Ankara-Rusya ilişkileri olduğunu belirttiler.

Ankara ile Moskova arasındaki ilişkinin Türkiye'nin çıkarına olmadığına dikkat çeken ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Partisinden ABD Senatörleri Jeanne Shaheen ise konuya ilişkin "ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışma potansiyeli, Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasından çok daha büyüktür" dedi.

Reuters'a verdiği bir mülakatta Shaheen, ziyaretlerini "ABD-Türkiye ilişkilerini ileriye dönük olarak yeniden kurma potansiyeli açısından oldukça olumlu" olarak nitelendirdi.

Chris Murphy ise ikili ilişkilerde artık "önemli bir ivme" olduğunu söyledi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ise görüşmelerle ilgili olarak "Bu muhtemelen yıllardır sahip olduğumuz en yumuşak ve en olumlu stratejik mekanizma olacak" dedi.

SURİYE KRİZİ DE MASADA OLABİLİR

Öte yandan Reuters haber ajansı, ABD ile Türkiye arasındaki Suriye krizinin ve anlaşmazlıkların devam etmesinin beklendiğine de dikkat çekti.

Ankara'nın ABD'nin bölgedeki terör örgütü PKK uzantılarına desteği kesmesini istediğini fakat ABD'nin buna yanaşmayacağına vurgu yaptı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, "Açıkçası bazı açılardan farklı şeyler görüyoruz ama... IŞİD'in yenilgiye uğratılması söz konusu olduğunda çıkarlarımız örtüşüyor" dedi. Flake, "Aramızdaki bazı farklılıklara rağmen ortak çıkarlarımızın olduğu alanları geliştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.