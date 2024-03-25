Kruvaziyerde korkunç ölüm! Eşine son bir mesaj attı ve kayıplara karıştı

25 Mart 2024 14:20 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:39

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Liam Jones, eşiyle beraber yaşadığı İskoçya'nın Dundee şehrinden Hollanda'nın Amsterdam şehrine gitmek için bindiği kruvaziyerde kayıplara karıştı. Liam, kaybolmadan önce eşi Sophia Mcphee'ye son bir mesaj gönderdi. Liam son mesajında, deniz tuttuğundan şikayet etti ve son kez kız kardeşi tarafından kruvaziyerin güvertesinde görüldü.

''KIZ KARDEŞİ LİAM'IN DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ''

Annesinin doğum günü için yola çıkan Liam'ın eşi Sophia, ''Çok fazla sorum var ve ne olduğuna dair hiçbir cevap alamıyorum. Onu bir daha asla görmeyeceğim, yıkıldım'' dedi. Sophia, Liam'ın kız kardeşinin, gemide bir kaza olduğunu söylediği ve Liam'ın geri dönmeyeceğini söylediğini anlattı.

ŞİRKET SÖZCÜSÜ OLAYI DOĞRULADI

Kruvaziyerin ait olduğu şirketin sözcüsü ise 16 Mart'ta MSC Euribia gemisinde bir kaza yaşandığını doğruladı. Sözcü, ''Gemi Hamburg'a doğru seyrederken bir kişi denize düştü. Bu durum yetkililere bildirildi. Polis gemiye geldi ve soruşturma başlatıldı.'' açıklamasında bulundu.

Sözcü, şirketin müşteri hizmetleri ekibinin, aileyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hampshire Polis Teşkilatı sözcüsü şunları söyledi:

"Polisler, bir adamın denize düştüğü yönündeki ihbarın ardından bugün gemiye çıktı. Adamın ailesi durumdan haberdar ve polis bunu adli tabip adına araştırıyor."