Kurtarılan rehineler tek çare 'anlaşma' deseler de Netanyahu saldırıda ısrarcı

18 Şubat 2024 08:56 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 09:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a saldırı ısrarı sürerken Gazze'den kurtarılan İsrailli esirler, saldırılarla değil anlaşmayla diğer esirlerin kurtarılabileceğini söyledi. İsrail basınından Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in kurtardığı 2 esir ve aileleri ortak açıklama yaptı.

70 yaşındaki Louis Hurr ve 60 yaşındaki Fernando Marman ile aileleri, Gazze'deki tüm esirlerin saldırılarla kurtarılamayacağını, Netanyahu'nun, Hamas ile bir an önce esir takası görüşmeleri yapılması için Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşülen olası ateşkes ve esir takası anlaşması için heyet göndermesi gerektiğini söylediler. Açıklamada, esirlerin tamamının ancak bir esir takası anlaşmasıyla geri getirilebileceği vurgulandı.

OLASI ANLAŞMADAN UZLAŞI ÇIKMADI

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin yeni bir esir takası mutabakatı için gelecek hafta Katar'a gideceğini duyurmuştu.

Mossad Başkanı, Şin-Bet (Şabak) Direktörü ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.

New York Times gazetesi Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamamıştı.

NETANYAHU: SALDIRI BAŞLAMAZSA SAVAŞI KAYBEDERİZ

Öte yandan Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim. Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz.''

''HAMAS'IN TALEPLERİ 'HAYAL ÜRÜNÜ''

Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler" yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.