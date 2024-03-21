Kuryelikten kripto imparatorluğuna! 132 milyar TL'lik vurgun

21 Mart 2024 13:32 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:35

2017 yazında Çin'den İngiltere'ye yerleşen Jian Wen'in elinde sadece 5.979 sterlin (247 bin TL) vardı ve bir Çin lokantasında işe girmişti. Ancak birkaç hafta içinde Hampstead Heath'e birkaç metre uzaklıkta 5 milyon sterlin (207 milyon 204 bin TL) değerinde altı yatak odalı bir eve taşınmış, aylık 17.000 sterlin (704 bin TL) kira ödemiş ve altı aylık kira peşin olmak üzere 40.000 sterlin (1 milyon 657 bin TL) depozito vermişti.

Bekar anne, küçük oğlunu yakındaki prestijli Heathside hazırlık okuluna dönemlik 6.000 sterlin (248 bin TL) karşılığında göndermeye başlamıştı. 25.000 sterlinlik (1 milyon TL) E-Serisi bir Mercedes'e biniyor ve alışverişini en lüks yerlerden yapıyordu.

HEM GEZDİ HEM YATIRIM YAPTI

Hiçbir masraftan kaçınmadan Almanya, Roma, Zürih, Norveç, Tayland, Çin ve Japonya'ya giderek elmas ve antika ticareti yapan bir kuyumcu kisvesi altında turistik yerleri gezdi. Wen daha sonra Dubai'de 500.000 sterlinden (20 milyon 712 bin TL) fazla bir fiyata iki daire satın aldı ve sahil manzaralı 10 milyon sterlinlik (414 milyon TL) bir 18. yüzyıl Toskana villası için teklif vermeye başladı.

Ancak 23 milyon sterlinlik Hampstead malikanesini satın almaya çalıştığında, kara para aklama kontrollerini geçemediği için İngiltere'de güvenlik güçleri tarafından alarm zilleri çaldı.

HAPSE GİRMEKLE KARŞI KARŞIYA

Kısa sürede yakalanan Wen'in polis şimdi hesaplarını, bir kaçağın aklamasına yardım ettiği 3,4 milyar sterlinlik (140 milyar 794 milyon 850 bin TL) kripto para birimiyle ilişkilendirdi. Evinde yığınla nakit bulunan Wen hapse girmekle karşı karşıya.

İngiltere'nin en büyük Bitcoin ele geçirmelerinden birinin merkezinde yer alan kadının hayatının olağanüstü hikayesi, beş yıllık bir soruşturmanın kara para aklama suçundan mahkumiyetiyle sonuçlanmasının ardından anlatılabilir.

128 BİN YATIRIMCIYI DOLANDIRDI

42 yaşındaki kadın, Çin'de 128.000 yatırımcıyı dolandırdıktan sonra 2017 yılında İngiltere'ye kaçan ve Zhimin Qian olarak da bilinen Yadi Zhang tarafından yönetilen 5 milyar sterlinlik bir rantın paravanı olarak hareket etti.

İkili, İsviçre'deki Van Cleef and Arpels'ten 70.000 euro değerinde saatler de dahil olmak üzere pahalı mücevherler satın almak için Bitcoin satarak Avrupa'yı birlikte dolaştı.

Kensington'daki beş yıldızlı Royal Garden Hotel'de yapılan bir toplantının ardından Wen'i özel asistanı olarak işe alan Qian, o zamandan beri kayıplara karıştı. Wen, Bitcoin'in dolandırıcılıktan elde edilen gelirden geldiğini bilmediğinde ısrar ediyor ve Qian tarafından kandırıldığını iddia ediyor.

ÇALDIĞI BİTCOİN'LERİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Qian ise dolandırıcılıktan toplam 61 bin BTC elde ettiği biliniyor. Bu kadar Bitcoin'in kazılara çıkarılması için ortalama 25 bin hanenin elektriğinin aynı anda ve bir yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu da küçük bir şehrin elektrik kullanımına eşit. Elde ettiği Bitcoin'lerin güncel toplam değeri ise 132 milyar 187 milyon 605 bin TL olduğu açıklandı.