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15 Şubat 2024 23:08 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 23:22

Siyasi kriz patlak verdi! Kuveyt emiri parlamentoyu feshetti

Kuveyt'teki siyasi kriz patlak verdi. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, anayasayı ihlal etmekle suçladığı parlamentoyu feshetti

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Siyasi kriz patlak verdi! Kuveyt emiri parlamentoyu feshetti
Kuveyt, Hükümet, Parlamento

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu anayasayı ihlal etmekle suçlayarak feshetti.

"SALDIRGAN VE UYGUNSUZ"

Kuveyt’te siyasi kriz patlak verdi. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu feshetti. Kararnamede, parlamento, "saldırgan ve uygunsuz" bir dil kullanmak da dahil olmak üzere anayasayı ihlal etmekle suçlandı.

Siyasi kriz patlak verdi! Kuveyt emiri parlamentoyu feshetti - 1. Resim

KARARNAME BOYKOT SONRASI GELDİ

Söz konusu kararname, bakanların dün milletvekili Abdul Karim al-Kandari’nin yaptığı konuşmayı emire hakaret olarak yorumlamalarının ardından parlamento oturumunu boykot etmesi sonrası geldi.

Siyasi kriz patlak verdi! Kuveyt emiri parlamentoyu feshetti - 2. Resim

SÜREKLİ ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANIYOR

Kuveyt, 1962'den beri yürürlükte olan parlamenter sisteme rağmen es-Sabah ailesi tarafından kurulan kabineler ile seçilmiş milletvekilleri arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşıyor.

Anlaşmazlıklar, milletvekillerinin ekonomiyi çeşitlendirecek reformları hayata geçirmesini engellerken, tekrarlanan bütçe açıkları ve yabancı yatırımlarında gerilemeye neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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