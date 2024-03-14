Kuzey Avrupa'da Rusya paniği: Kadınları da askere alıyorlar!

14 Mart 2024 07:49 - Güncelleme : 14 Mart 2024 08:03

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile bambaşka bir boyut kazanan NATO ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle, Avrupa'nın en kuzeyi İskandinavya'da baş gösteren panik devam ediyor. Danimarka, zorunlu askerlik hizmetini ilk kez kadınları da kapsayacak şekilde genişletme ve standart hizmet süresini artırma planlarını ila etti.

"CİNSİYETLER ARASI TAM EŞİTLİK" VURGUSU

Başbakan Metter Frederiksen, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada NATO hedeflerine ulaşmak için gelecek 5 yıl içinde savunma bütçesini yaklaşık 6 milyar dolar artırmak istediklerini duyurdu.

"Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz" diyen Frederiksen, kadınları askere alma kararına ilişkin ise hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitliği" sağlamaya çalıştığını diye konuştu.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI VARDI

Diğer yandan Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de "Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü zorunlu askerlik, savunma sorunlarının çözülmesine, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvetlerin personel sayısını artırmaya katkıda bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.