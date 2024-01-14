14 Ocak 2024 19:57 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 19:58
Kuzey Irak'ta bir Türk vatandaşı evinde öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde bir Türk vatandaşına evinde saldırı düzenlendi. 23 yaşındaki Türk vatandaşının ölü cansız bedeni bulundu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde bir Türk vatandaşı evinde ölü bulundu.
Duhok Polis Sözcüsü Albay Hemin Süleyman, düzenlediği basın toplantısında güvenlik güçlerinin Duhok kentinin Malta semtinde tek başına yaşayan 23 yaşındaki Türk vatandaşının dairesinde ölü bulunduğunu belirterek, cesette kuşun izleri bulunduğunu aktardı.
Öldürülen gencin yaklaşık 2 yıl önce Duhok kentine yerleştiğini ifade eden Süleyman, cinayetin nedeninin ortaya çıkarılması ve sorumlularının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü belirtti.