Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Japonya ve İran’a başsağlığı mesajı

06 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 16:47

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran ve Japonya liderlerine mesaj gönderdi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya başsağlığı dileyen Kim, depremden etkilenen bölgelerin kısa sürede istikrara kavuşması temennisinde bulundu. Kim aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye de başsağlığı mesajı gönderen Kuzey Kore lideri ülkesinin “her türlü terörizme karşı” durduğunu dile getirdi.

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırında çifte patlama meydana gelmiş, hayatını kaybeden sayısı 91’e yükseldi.

JAPONYA DEPREMİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126’ya yükseldi.