Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u öldürme planı hazırlanıyor! Güney Kore tuşa bastı

14 Mart 2024 12:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:48

Güney Kore, Kuzey Kore ile savaş hazırlığı planları yapmaya başladı. Güney Kore Savunma Bakanı Şin, çarşamba günü yayımladığı emirle, savaş durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nasıl etkisiz hale getirileceğinin planının hazırlanması talimatını verdi.

Bir komando birliği ziyareti sırasında da açıklamalarda bulunan Şin, Kuzey Koreli liderin savaş başlatması durumunda, ''Kore Cezalandırma ve Misilleme Birliği (KMPR) olarak, düşmanın liderliğini etkisiz hale getirmek için dünyanın en güçlü özel operasyon birimi olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Olası bir Kuzey Kore saldırısına karşılık verilebilmesi için kurulan KMPR birliği, Seul'ün "üç eksenli" savunma stratejisinin de bir parçası ve Güney Kore'nin savunma ilkesinde de önemli bir yere sahip. Birlikte, Kuzey Kore'nin füze fırlatma sistemlerini ve ateşlenen füzeleri hedef alacak birimler de bulunuyor.

''İŞGAL PROVASI, SAVAŞ PROVOKASYONU''

Öte yandan Şin'in komando birlikleri ziyareti, Güney Kore ile ABD'nin ortak yürüttüğü 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı sırasında gerçekleşti. Kim Jong-un bu tatbikat nedeniyle saldırgan açıklamalarda bulunmuş, tatbikatı bir 'işgal provası' ve 'savaş provokasyonu' olarak nitelendirmişti.

Savunma Bakanı Şin ise tatbikatın, olası savaş durumunda Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kabiliyetlerini etkisiz hale getirecek operasyonları gerçekleştirmek için düzenlendiğini bildirmişti.

RT'nin haberine göre, tatbikatla ilgili Güney Kore Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Kuzey'den gelen sayısız provokasyona karşı hazırlanıyoruz. Harekete geçeceğiz, onları bastıracağız ve sonuna kadar cezalandıracağız.''