Kuzey Kore lideri Kim'den Güney Kore'ye gözdağı: Savaşa girmekten kaçınmayacağız

10 Ocak 2024 14:56 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:03

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, üç günlük tatbikatın ardından yaptığı açıklamada Güney Kore'yi baş düşman ilan etti. İki ülke arasında tansiyonu iyice yükselten açıklamalara imza atan Kim, ülkesindeki önemli mühimmat fabrikalarını ziyaret etti. Kim, ziyarette Güney Kore ile savaşa girmekten kaçınmayacaklarını da söyledi.

ASKERİ KABİLİYETLER GELİŞTİRİLECEK

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığı bilgiye göre; Seul’u "baş düşman" olarak ilan eden Kuzey Kore lideri, Güney Kore’ye karşı askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri ayrıca, iki ülke arasındaki kötüleşen ilişkileri "yeni bir değişim aşaması" ve "kaçınılmaz gerçek" olarak nitelendirdi.