Lübnan Başbakanı Mikati'den önemli uyarı: Korkunç sonuçları olur

06 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:31

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

İkili arasındaki görüşmede Lübnan'daki henel durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Mikati'nin Al Sani'ye İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerinin durdurulması için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesinin zorunlu olduğunu söylediği belirtildi.

"LÜBNAN VE KOMŞU ÜLKELER İÇİN ACI SONUÇLARI OLACAKTIR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığını ve ve ülkesinin böylesi bir savaşa çekilmesi yönünde çabaların varlığı konusunda uyarılarda bulunan Mikati, "Bölgede çatışma çemberi ve şiddet alanının genişlemesinin, özellikle Lübnan ve komşu ülkeler için acı sonuçları olacaktır." dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ise uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerini durdurması yönünde acil harekete geçmesinin zorunlu olduğuna işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.