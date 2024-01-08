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    • 08 Ocak 2024 14:47 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:57

    Lübnan duyurdu! İsrail'in saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Lübnan LBCI TV tarafından duyurulan haberde İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından birinin öldürüldüğü belirtildi.

    Lübnan duyurdu! İsrail&#039;in saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü
    İsrail, Lübnan, Komutan

    Lübnan'ın Beyrut merkezli LBCI TV'nin haberine göre, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hirbat Slim beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırında Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü.

    Öldürülen üst düzey Hizbullah mensubunun ismine ilişkin ise bilgi verilmedi.

    Lübnan resmi ajansı NNA, daha önce yayınladığı haberde, Hirbat Slim'de bir aracın İsrail'e ait insansız hava aracı ile hedef alındığını bildirmişti.

    Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    Lübnan duyurdu! İsrail'in saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü

    Lübnan sınırındaki gazetecilere saldırı: Son anda kurtuldular
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    Lübnan sınırındaki gazetecilere saldırı: Son anda kurtuldular

    Lübnan'ın güney sınırındaki gelişmeleri takip eden gazeteciler İsrail'in düzenlediği saldırıdan son anda kurtuldu.

    Haberler>Dünya>Lübnan duyurdu! İsrail'in saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü
    Etiketler
    İsrailLübnanKomutan
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