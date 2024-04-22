Lübnan'da İsrail'e ait İHA düşürüldü! 

22 Nisan 2024 02:36 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 02:39

Orta Doğu'da İsral-İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. İran'ın dronlu saldırılarına ve Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarına karşılık vermek isteyen İsrail, Hizbullah'a zaman zaman saldırı düzenlerken bu sefer Hizbullah Hareketi tarafından engellendi.

Hizbullah kanadınan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinde bir adet İsrail İHA'sı düşürüldü.

"HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ"

Açıklamaya göre, Lübnan'ın Aişiye bölgesinde, düşman olarak nitelendirilen bir Hermes-450 İHA, Lübnan hava sahasını ihlal ederken düşürüldü.

Açıklamada İHA'nın nasıl düşürüldüğüne dair ayrıntılar yer almadı. İsrail ordusu ise bu olayla ilgili henüz bir beyanatta bulunmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker hayatını kaybetti.