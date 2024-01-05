Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 05 Ocak 2024 16:31 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:32

    Lübnan'dan İsrail'i kızdıracak hamle! BMGK'ya şikayet ettiler

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Lübnan hükümeti, Hamas yetkilisi Salih el Aruri’ye yönelik Beyrut’taki saldırı nedeniyle İsrail'i, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

    Lübnan&#039;dan İsrail&#039;i kızdıracak hamle! BMGK&#039;ya şikayet ettiler
    Lübnan, İsrail, Bmgk

    Lübnan hükümeti, Hamas yetkilisi Salih el Aruri’ye yönelik Beyrut’taki saldırı nedeniyle İsrail'i, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

    Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’in, BM Daimi Temsilci’ne dün BM Güvenlik Konseyine resmi bir şikayette bulunması talimatını verdi.

    "EN TEHLİKELİ TIRMANIŞ"

    Lübnan’ın Daimi Temsilcisi tarafından BMGK’ye sunulan şikayet dilekçesinde, İsrail’in Aruri’yi öldürmesi olayının ciddiyeti vurgulanarak, saldırının "2006'dan bu yana yaşanan en tehlikeli tırmanış" olduğu ifade edildi.

    İsrail’in yoğun sivil nüfusun yaşadığı bölgede saldırı gerçekleştirerek, Lübnan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü, sivil nüfus güvenliği ve hava sahasını açık bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

    Lübnan, BMGK’den saldırıyı kınama, gerilimi durdurması için İsrail'e baskı uygulama ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurması için kararlı adımlar atmasını istedi.

    NE OLMUŞTU

    Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

    İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

    İsrail tankları paramparça oldu: Kassam Tugayları paylaştı, işte o anlar...
    Oynat

    İsrail tankları paramparça oldu: Kassam Tugayları paylaştı, işte o anlar...

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin içine giren İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail’e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenlendiği görülüyor.

    Haberler>Dünya>Lübnan'dan İsrail'i kızdıracak hamle! BMGK'ya şikayet ettiler
    Etiketler
    LübnanİsrailBMGK
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...