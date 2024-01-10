Lübnan'ı ateşe verme planı: İsrail sınıra hortum döşedi

10 Ocak 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:09

İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki misilleme saldırıları hız kazandı. Lübnan, İsrail-Hamas savaşının içine çekilmemek için çaba gösterdiğini öne sürerken İsrail'in dehşete düşüren planı ortaya çıktı. Lübnan'ın güneyindeki sınırda, İsrail'den uzanan yanıcı madde pompalamak için kullanılan 5 hortum tespit edildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile gerçekleştirilen sınır devriyesi sırasında, İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan hortumlar bulundu. Yanıcı madde pompalamada kullanılan hortumlardan 3'ünün Lübnan'ın güneyindeki Lebunne beldesi, 2'sinin de Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarında tespit edildiği aktarıldı.

HORTUMLARI SÖKERKEN ATEŞ AÇTILAR

Lübnan ordusu ile UNIFIL askerlerinin hortumları sökmeye çalıştığı sırada İsrail tarafından ateş açıldığı ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu daha önce Lübnan tarafındaki ağaçlık ve ormanlık bölgelere füze ve uzun süre yanabilen fosfor bombası fırlatmıştı. İsrail'in fırlattığı bombalar nedeniyle Lübnan'da 40 bin zeytin ağacının yandığı bildirilmişti.

HİZBULLAH VE İSRAİL ARASINDA MİSİLLEME SALDIRILARI

Lübnan'ın güneyinde bulunan Majdal Selm köyünde Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldürdüğü saldırıya Hizbullah'tan misilleme gelmişti. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri komuta merkezini insansız hava aracıyla (İHA) hedefl almıştı.

Son olarak ise İsrail ordusu, Hizbullah komutanının cenaze töreni sırasında Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemişti. Cenaze törenini takip eden Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirmişti.