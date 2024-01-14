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14 Ocak 2024 19:26 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 19:39

Maç oynanırken tribünde yangın çıktı

Karabük İdman Yurdu ile Beşbinevlergücü takımları arasında oynanan U16 Gelişim Ligi tribünde çıkan yangın görevli tarafından söndürüldü.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Maç oynanırken tribünde yangın çıktı
Yangın

U16 Gelişim Ligi  maçında Karabük İdman Yurdu ve Beşbinevlergücü, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde karşı karşıya geldi.

Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan sentetik Futbol sahasındaki maç oynandığı sırada taraftarların yaktığı meşaleden çıkan alevin sıçramasıyla tribünde yangın çıktı.

Küçük çaplı yangın, sahada bulunan Safranbolu Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ekibinin yangın söndürme tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. O anlar kameraya yansıdı.

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Yangın
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