Maç sırasında üzerlerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

03 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:16

Japonya’nın farklı kesimlerinde etki gösteren olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Miyazaki eyaletinde bulunan bir liseye ait futbol sahasında maç yapan öğrencilerin üzerine yerel saatle 14.30 sıralarında yıldırım düştü.

Yerel yetkililer, eyaletler arası bir turnuva sırasında meydana gelen olayda 2’si ağır 18 kişinin yaralandığını, yaralıların da bölgedeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Bölgedeki olumsuz hava koşulları, hava trafiğini de etkiledi. Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Miyazaki Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na seyahat eden Japon Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi uçağa, 122 yolcu ve mürettebatla birlikte 14.37'de kalkış yaptıktan sonra 2 kez yıldırım çarptı. Uçak, tedbir amaçlı olarak 15:42'de Kansai Havalimanı'na acil iniş yaptı, ancak yolcu veya mürettebattan yaralanan olmadı.