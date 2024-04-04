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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 20:27 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:28

Macron'dan şok itiraf: Fransa, Ruanda soykırımını durdurabilirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1994 Ruanda Soykırımı'nı durdurabilecek gücü olmalarına rağmen bu adımı atacak iradeyi göstermediklerini belirtti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Macron&#039;dan şok itiraf: Fransa, Ruanda soykırımını durdurabilirdi

Fransız basını, Afrika ülkesi Ruanda'nın başkenti Kigali'de 27 Mayıs 2021'de Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul eden Macron'un 7 Nisan'da sosyal medya platformlarında yayımlanacak bir videodaki konuşmasının içeriğini paylaştı.

Buna göre Macron, videoda, Fransa'nın Batılı ve Afrikalı müttefikleriyle birlikte 1994 Ruanda Soykırımı'nı durdurabilecek güce sahip olduğunu ancak bunu yapacak iradeyi göstermediğini ifade etti.

Macron, videoda ayrıca, Tutsi olarak doğdukları için işkence gören 1 milyon çocuk, kadın ve erkeğin anısına Ruanda'nın ve bu ülke halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Macron'dan şok itiraf: Fransa, Ruanda soykırımını durdurabilirdi - 1. Resim

DAVETE İCABET ETMEYECEK

Fransa Cumhurbaşkanı, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kendisini Ruanda Soykırımı'nın 30. yıl dönümünü anma etkinliği için Ruanda'ya davet etmesine rağmen davete icabet etmeyecek.

Macron'un yerine etkinliğe Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Deniz ve Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı Herve Berville katılacak.

Macron'dan şok itiraf: Fransa, Ruanda soykırımını durdurabilirdi - 2. Resim

100 GÜNDE 800 BİNDEN FAZLA TUTSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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