Mağazanın zemini aniden çöktü! İşte o felaket anları

01 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:25

Yüz gerdirirken gözlerini kaybetti! Eski güzellik kraliçesinin psikolojisi de bozuldu

Yüz gerdirirken gözlerini kaybetti! Eski güzellik kraliçesinin psikolojisi de bozuldu

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Zhenjiang kentinde yer alan AVM’de bir kadının alışveriş yaptığı sırada mağazanın zemini aniden çöktü. Kadın ve mağazadaki ürünler, zeminin çökmesiyle oluşan çukurun içine düştü.

Olay anında mağazada bulunan başka bir müşterinin ise düşmekten kıl payı kurtulduğu görüldü.

ALT KATTA ÇALIŞMA VARDI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Mart’ta yaşanan olayda kadın ile o sırada alt katta çalışma yapan bir inşaat işçisi enkaz altında kalarak yaralandı.

AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hafif yaralanan müşteri ve işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.