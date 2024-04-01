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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:25

Mağazanın zemini aniden çöktü! İşte o felaket anları

Çin'de korkunç bir olay meydana geldi. Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezindeki mağazanın zemini aniden çöktü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Zhenjiang kentinde yer alan AVM’de bir kadının alışveriş yaptığı sırada mağazanın zemini aniden çöktü. Kadın ve mağazadaki ürünler, zeminin çökmesiyle oluşan çukurun içine düştü.

Mağazanın zemini aniden çöktü! İşte o felaket anları - 1. Resim

Olay anında mağazada bulunan başka bir müşterinin ise düşmekten kıl payı kurtulduğu görüldü.

Mağazanın zemini aniden çöktü! İşte o felaket anları - 2. Resim

ALT KATTA ÇALIŞMA VARDI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Mart’ta yaşanan olayda kadın ile o sırada alt katta çalışma yapan bir inşaat işçisi enkaz altında kalarak yaralandı.

AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hafif yaralanan müşteri ve işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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