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27 Şubat 2024 12:01 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 12:25

Makinistsiz tren kontrolden çıktı kilometrelerce yol aldı! Yetkililerin ruhu duymadı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Kathua'daki bir tren makinisti olmadan 80 kilometre boyunca kontrolsüz bir şekilde yol aldı. Demiryolu yetkililerinin ruhu bile duymadı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Hindistan, Tren

Hindistan'da mıcırla dolu 53 vagonlu tren, makinistsiz bir şekilde, herhangi bir noktada durdurulmadan saatte 100 kilometre hızla yol aldı. Tren, Kathua'da makinist değişimi için durdu, personeller aşağı inince ise yokuş aşağı hareket etmeye başladı. 

Resmi kaynaklar, makinistin trenden inmeden önce el frenini çekmeyi unutmuş olabileceğini fakat bu bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı. Makinistin kimliği ise belirlenemedi. 

Makinistsiz tren kontrolden çıktı kilometrelerce yol aldı! Yetkililerin ruhu duymadı - 1. Resim

DİĞER TRENLER ROTADAN UZAKLAŞTIRILDI

Yük treni, 5 istasyondan geçti ve Pencap'ın Hoshiarpur bölgesinde ancak durdurulabildi. Zararı en aza indirmek amacıyla rayların üzerindeki kablolara giden güç kesildi. Diğer trenler ise kaçak trenin rotasından uzaklaştırıldı. 

Hindistan Demiryolları'ndan bir yetkili Press Trust of India'ya yaptığı açıklamada, "Bir demiryolu yetkilisinin treni durdurmak için raylara tahta bloklar yerleştirdiğini ve böylece bunu başardığını" söyledi.

''Durdurulamaz (Unstoppable)'' filmine benzetilen olayda 6 demiryolu görevlisi açığa alındı.

Makinistsiz tren kontrolden çıktı kilometrelerce yol aldı! Yetkililerin ruhu duymadı - 2. Resim

KAÇAK TREN VİRAL OLDU

Kaçak trenin makinistsiz ve kontrolsüz 80 kilometrelik yolculuğuna dair bir video sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral haline geldi. 

Times of India'ya konuşan ve kimliği açıklanmayan resmi bir kaynak, "Dizel lokomotifli tren, makinistlerinin Kathua istasyonunda çay molası için duraklamasının ardından yanlışlıkla motoru çalışır durumda bırakmasıyla Pathankot'a doğru yokuş aşağı hareket etti" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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