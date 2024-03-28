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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:07

Marilyn Monroe'ya komşu mezar rekor fiyata satışta

Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkarıyor. Mezarın değeri dudak uçuklatan cinsten...

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Marilyn Monroe&#039;ya komşu mezar rekor fiyata satışta

Marilyn Monroe ile Hugh Hefner'in Los Angeles'taki mezarlarının bir sıra yukarısında bulunan mezar açık artırmayla satışa çıkacak. Mezarın değeri ise duyanların dudağını uçuklattı.

Monroe'ya komşu mezar 400 milyon TL'den satışa sunulacak. Hugh Hefner'a da oldukça yakın olan mezarın sahibi henüz belirsiz.

Marilyn Monroe'ya komşu mezar rekor fiyata satışta - 1. Resim

EŞYALARI DA SATIŞTA

Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada Marilyn Monroe'nun The Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti, kapağında yer aldığı ilk Playboy dergisi de satışa çıkacak.

Marilyn Monroe'ya komşu mezar rekor fiyata satışta - 2. Resim

Açık artırmada Elizabeth Arden markalı ruju, Hefner'ın ceketi ve ipek pijamaları da yer alacak.

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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