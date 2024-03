Marilyn Monroe'ya komşu mezar rekor fiyata satışta

28 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:07

Marilyn Monroe ile Hugh Hefner'in Los Angeles'taki mezarlarının bir sıra yukarısında bulunan mezar açık artırmayla satışa çıkacak. Mezarın değeri ise duyanların dudağını uçuklattı.

Monroe'ya komşu mezar 400 milyon TL'den satışa sunulacak. Hugh Hefner'a da oldukça yakın olan mezarın sahibi henüz belirsiz.

EŞYALARI DA SATIŞTA

Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada Marilyn Monroe'nun The Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti, kapağında yer aldığı ilk Playboy dergisi de satışa çıkacak.

Açık artırmada Elizabeth Arden markalı ruju, Hefner'ın ceketi ve ipek pijamaları da yer alacak.