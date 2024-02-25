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25 Şubat 2024 11:08 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:11

Markette bıçaklı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var

Japonya’nın Sapporo şehrindeki bir markette bulunanlar dehşeti. İçeri giren bıçaklı bir kişi, çalışanlara saldırdı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Markette bıçaklı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var
Japonya, Bıçak, Market

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde meydana gelen bıçaklı saldırı ülke gündemine oturdu. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre; sabahın erken saatlerinde Sapporo şehrindeki bir markete giren bir kişi, ekmek bıçağıyla 3 çalışanı yaraladı.

Saldırının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 43 yaşındaki saldırgan Hirotaka Miyanishi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Markette bıçaklı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 40'lı yaşlarındaki bir erkek market çalışanı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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