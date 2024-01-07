Meksika'da karteller bu kez dronla saldırdı: Ölü ve yaralılar var

07 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 14:29

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çatışma çıktı. Guerrero eyaletinde, "La Familia Michoacana" ile "Los Tlacos" uyuşturucu kartelleri birbirine girdi. Bölgedeki sakinler, 5 kişinin öldürüldüğünü söylediler. Savcılık yetkililerinin, kurbanların yakınlarına şikayetlerini almayı ve ölenlerin kimliklerini doğrulamak üzere otopsi yapılmasını teklif ettikleri ancak önerinin reddedildiği bildirildi.

Eyalet Sözcüsü Rene Posselt, yaptığı açıklamada, çatışmanın yaşandığını doğrularken saldırıda topluluğun doğrudan hedef alındığı iddiasını ise reddetti. Elde edilen ilk kanıtların, saldırının organize suç örgütleri arasındaki çatışmaya işaret ettiğini söyleyen Posselt, sosyal medya platformlarında "La Familia Michoacana" karteli üyelerinin, "Los Tlacos" karteli üyelerinin cesetlerini gösterdikleri öne sürülen videoyu araştırdıklarını açıkladı. Posselt, 170 kadar askerin yanı sıra kolluk kuvvetlerinin de bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

YANMIŞ ARAÇLAR VE CESET PARÇALARI BULUNDU

İnsan hakları kuruluşu Minerva Bello Center'ın yöneticisi Jose Filiberto Velazquez ise yaptığı açıklamada, Guerrero'daki topluluğun saldırıya uğramasının ardından bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleriyle olay yerine gittiğini bildirdi.

Velazquez, saldırının düzenlendiği noktada yanmış araç bulduklarını ve içinde ceset parçaları gördüklerini belirterek, saldırıda 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Velazquez, Guerrero eyaletinde yaşayan küçük bir topluluktan 30 kişinin, "La Familia Michoacana" isimli suç örgütünün silahlı saldırısına uğradığını ve dronlarla hedef alındığını iddia etmişti.