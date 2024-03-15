15 Mart 2024 05:32 - Güncelleme : 15 Mart 2024 05:33
Meksika'da korkunç olay! Gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu
Meksika'nın Michoacan eyaletinde, ihbar üzerine gizli bir çukurda kazı yapılarak 132 kişiye ait kemikler bulundu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Meksi'nın Michoacan eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide, ihbar üzerine kazı çalışması yapıldı.
Çalışmalar sonucu gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK
Kimlik tespit çalışmalarının başlatılabilmesi için kemikler Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, arazideki kazılara devam edileceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı