06 Ocak 2024 06:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 07:07
Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Sivil Koruma Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan N6074A numaralı küçük uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü.
Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.
Kazanın nedenine ilişkin Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ve Federal Sivil Havacılık soruşturma başlattı.