Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 06 Ocak 2024 06:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 07:07

    Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

    Meksika&#039;da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü
    Meksika

    Sivil Koruma Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan N6074A numaralı küçük uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü.

    Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.

    Kazanın nedenine ilişkin Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ve Federal Sivil Havacılık soruşturma başlattı.

    Haberler>Dünya>Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü
    Etiketler
    meksika
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...