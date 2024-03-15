40 bin kişi Mescid-i Aksa'da! Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

15 Mart 2024 14:41 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:42

İsrail ordusu 161 gündür Gazze Şeridine saldırılarını sürdürüyor. Batı Şeria’daki Filistinliler ise ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçen binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu.

Ancak İsrail güçleri çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine engel oldu. 55 yaş ve üzeri erkekler ile 50 yaş üzeri kadınların Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın girişine izin verilirken, bazı Filistinliler yaş sınırlamasına takılmadığı halde “izin belgesi” olmadığı gerekçe gösterilerek geri çevrildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya 40 bin kişinin giriş yaptığını açıklarken girişine izin verilen binlerce Filistinli ise, Gazze Şeridi’ndeki savaşın gölgesinde Ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'DA İBADET ETMEK İSTEYENLERİ KISITLIYOR

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girip ibadet etmelerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için yaş sınırlaması bulunuyor.

Ayrıca söz konusu Filistinlilerin önceden izin başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Sabah erken saatlerde Kudüs’e giden yollardaki kontrol noktalarından geçmeleri ve yerel saatle 17.00’ye kadar geri dönmeleri isteniyor.