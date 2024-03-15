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15 Mart 2024 14:41 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:42

40 bin kişi Mescid-i Aksa'da! Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk Cuma namazında 40 bin Müslüman saf tuttu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
40 bin kişi Mescid-i Aksa&#039;da! Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

İsrail ordusu 161 gündür Gazze Şeridine saldırılarını sürdürüyor. Batı Şeria’daki Filistinliler ise ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçen binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu.

Ancak İsrail güçleri çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine engel oldu. 55 yaş ve üzeri erkekler ile 50 yaş üzeri kadınların Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın girişine izin verilirken, bazı Filistinliler yaş sınırlamasına takılmadığı halde “izin belgesi” olmadığı gerekçe gösterilerek geri çevrildi.

Mescid-i Aksa'da 40 bin kişiyle Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı - 1. Resim

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya 40 bin kişinin giriş yaptığını açıklarken girişine izin verilen binlerce Filistinli ise, Gazze Şeridi’ndeki savaşın gölgesinde Ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

Mescid-i Aksa'da 40 bin kişiyle Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı - 2. Resim

İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'DA İBADET ETMEK İSTEYENLERİ KISITLIYOR

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girip ibadet etmelerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için yaş sınırlaması bulunuyor.

Mescid-i Aksa'da 40 bin kişiyle Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı - 3. Resim

Ayrıca söz konusu Filistinlilerin önceden izin başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Sabah erken saatlerde Kudüs’e giden yollardaki kontrol noktalarından geçmeleri ve yerel saatle 17.00’ye kadar geri dönmeleri isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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