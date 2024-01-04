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    • 04 Ocak 2024 16:44 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:46

    Metrelerce yağan kar hayatı felç etti: Binlerce araç yolda mahsur kaldı

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İsveç'in güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu binlerce araç yolda mahsur kaldı.

    Metrelerce yağan kar hayatı felç etti: Binlerce araç yolda mahsur kaldı
    Isveç, Kar Yağışı

    İsveç’te etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı felç etti. Ülkenin güneyinde görülen yoğun kar, buzlanma ve şiddetli fırtına nedeniyle Hörby ile Kristianstad arasındaki E22 karayolunda trafik durma noktasına geldi.

    Metrelerce yağan kar hayatı felç etti: Binlerce araç yolda mahsur kaldı

    Bin araç yolda mahsur kaldı, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. İsveç ordusu da mahsur kalanlara yiyecek ve su ulaştırmak için paletli araçlarla çalışmalara katıldı. İsveç Ulaştırma Kurumu, otoyolun yarın sabah açılmasının beklendiğini duyurdu.

    Metrelerce yağan kar hayatı felç etti: Binlerce araç yolda mahsur kaldı

    SON 25 YILIN EN SOĞUK GÜNÜ

    İsveç'in kuzeyindeki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde ise salı günü hava sıcaklığı eksi 43,6 santigrat dereceye kadar düştü. Bu, ülkede son 25 yılda kayıtlara geçen en düşük sıcaklık oldu.

    Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

    Haberler>Dünya>Metrelerce yağan kar hayatı felç etti: Binlerce araç yolda mahsur kaldı
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    isveçkar yağışı
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