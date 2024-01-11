Tgrt Haber
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 11 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:16

    Miçotakis, Türk turistlere vize kolaylığı uygulaması için tarih verdi

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk turistlere Yunan adalarına girişte sağlanacak vize kolaylığı anlaşmasının mart ayından itibaren başlayacağını açıkladı. Miçotakis, yaz boyunca devam edecek anlaşmanın sürekli olacağına inandığını dile getirdi. Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin de konuşan Miçotakis, "Bunu engelleyecek imkana sahip değiliz" dedi.

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Miçotakis, Türkiye, Yunanistan, Vize, Adalar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayındaki Atina ziyaretinin ardından Türk turistlere Yunan adalarına girişte uygulanması kararlaştırılan vize kolaylığı uygulaması başlıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, anlaşmanın başlayacağı tarihi açıkladı.

    Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.

    TÜRKİYE'NİN ABDE'DEN F-16 TALEBİ

    Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" diye konuştu.

    Miçotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi.

    TÜRK TURİSTLERE VİZE KOLAYLIĞINDA TARİH BELLİ OLDU

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı. Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum" dedi.

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştiğini söyledi.

    Miçotakis, Türk turistlere vize kolaylığı uygulaması için tarih verdi

    "EGE'DEKİ SORUNLARA İYİ NİYETLE YAKLAŞACAĞIZ"

    Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu:

    "Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Öte yandan, geneldeki iyimser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki oluşturdupunu söyleyebilirim."

    Foto Galeri
    Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilebilecek 10 ada
    <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mi&ccedil;otakis, 6 yılın ardından Atina'da bir araya geldi. Kritik Atina zirvesinden T&uuml;rk vatandaşlarına 'vize' m&uuml;jdesi &ccedil;ıktı. Yunanistan'ın T&uuml;rk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada i&ccedil;in 7 g&uuml;nl&uuml;k turist vizesi vereceğini a&ccedil;ıklamasıyla beraber gidilebilecek olan adaları herkes araştırmaya başladı.</p> <p>İşte Yunanistan'a 7 g&uuml;nl&uuml;k turist vizesiyle gidilebilecek 10 ada</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>SAKIZ ADASI</h3> <p>Yunanistan'ın bir&ccedil;ok noktasından ulaşım sağlanabilen Sakız Adası'na &Ccedil;eşme'den feribot seferleri d&uuml;zenleniyor. Adaya ulaşmak isteyenler deniz ya da hava yolunu tercih edebilir.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>RODOS ADASI</h3> <p>Ege b&ouml;lgesinin g&uuml;neyinde yer alan, turistlerin g&ouml;zdesi Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca d&uuml;zenli olarak feribot seferleri var. Marmaris'ten de aynı şekilde deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>SAMOS ADASI</h3> <p>Samos, T&uuml;rkiye'ye olduk&ccedil;a yakın bir Yunan adası. Dilek Yarımadası'ndan sadece 1,5 kilometre uzaklıkta. Kuşadası ve Seferihisar&rsquo;dan (Sığacık) feribotla gidilebilir.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>KOS ADASI</h3> <p>Kos adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adası. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>MEİS ADASI</h3> <p>Meis Adası'na, Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı var. Ayrıca her g&uuml;n Antalya'nın Kaş il&ccedil;esinden vapurlarla ge&ccedil;iş yapılabiliyor.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>PATMOS ADASI</h3> <p>Patmos, Onikiada'nın en kuzeyinde bulunuyor.&nbsp; Yaklaşık 3 bin kişilik n&uuml;fusu vardır. En y&uuml;ksek noktası Profitis Ilias'tır.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>LEROS ADASI</h3> <p>Leros Adası, Yunanistan'ın G&uuml;ney Ege b&ouml;lgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Adada İleryoz Kamu Havalimanı bulunmaktadır.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>KALİMNOS ADASI</h3> <p>Kalimnos Adası, Leros Adası'nın 2 km g&uuml;neyinde yer almaktadır. Adanın T&uuml;rkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum il&ccedil;esine bağlı G&uuml;m&uuml;şl&uuml;k beldesidir.</p> <p>Ada ile İstank&ouml;y arasındaki seferler 30 ila 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ila&nbsp;saat arasında s&uuml;rmektedir.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>SİMİ ADASI</h3> <p>Simi'de havalimanı yok fakat Dat&ccedil;a ve Bodrum'dan feribotlar kalkıyor. Fethiye, Marmaris&rsquo;den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos&rsquo;a ge&ccedil;ip Rodos&rsquo;tan bineceğiniz feribotla ulaşabiliyor.</p> <p>Ulaşım i&ccedil;in en &ccedil;ok tercih edilen Dat&ccedil;a feribotu kullanıldığında yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotu kullanıldığında ise yaklaşık 90 dakika s&uuml;rebiliyor.</p> <p>&nbsp;</p>
    <h3>MİDİLLİ ADASI</h3> <p>Adaya Yunanistan'dan ulaşmak i&ccedil;in deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km g&uuml;neydoğusundadır.</p>

    Haberler>Dünya>Miçotakis, Türk turistlere vize kolaylığı uygulaması için tarih verdi
    MiçotakisTürkiyeYunanistanvizeadalar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...