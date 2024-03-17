Miçotakis'in başına gelenlerden korktu! İngiliz bakan ziyareti iptal etti

17 Mart 2024 17:17 - Güncelleme : 17 Mart 2024 17:18

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, 7 Mart’ta Polonya’dan trenle Ukrayna’nın başkenti Kiev’e varmıştı. Ancak planlanan Odessa ziyareti ani bir kararla iptal edilmişti. Shapps’ın Odessa kentine gitmeme nedeni ortaya çıktı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Odessa ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, Birleşik Krallık istihbaratının Rusya'nın seyahat planlarından haberdar olduğu konusunda uyarması üzerine iptal etmek zorunda kalındığını duyurdu.

GÜVENLİK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Adı açıklanmayan bir Bakanlık Sözcüsü, “Savunma Bakanı kısa bir süre önce Ukrayna'ya yaptığı ziyarette güvenlik nedenleriyle Odesa'ya planlanan ziyareti gerçekleştiremedi” dedi.

Birleşik Krallık’ın Ukrayna'ya destek vermeye devam ettiğini kaydeden sözcü, “Savunma Bakanı'nın ziyareti ve temasları Putin'in saldırganlığı karşısında bu desteğin önemini bir kez daha vurgulamıştır” ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS'İN GİZLİ ZİYARETİ BOMBALARLA AÇIĞA ÇIKMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis'in gizli Ukrayna ziyareti bombalarla açığa çıkmıştı. Birkaç hafta önce Odessa'da Ukraynalı lider Zelenskiy ile görüşen Miçotakis'in ziyareti sırasında Rus ordusu insansız hava araçlarıyla şehre bombalar yağdırmıştı.

Yunan heyetin ve Miçotakis'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiş, Ukrayna Donanması Sözcüsü Dmytro Pletenchuk açıklamalarda bulunmuştu.

Pletenchuk, "Rus işgalciler Odessa şehrinin liman altyapısına saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı" ifadelerine yer vermişti.