Mide ağrılarının sebebi bebek çıktı! Üstelik 56 yıldır karnındaydı

20 Mart 2024 15:47 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:53

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Son hamileliğini 1968 yılında gerçekleştiren Daniela Almeida Vera isimli, 81 yaşındaki kadının 56 yıldır karnında bir bebekle hayatını idame ettirdiği ortaya çıktı. Şiddetli mide ağrıları şikayetleriyle hastaneye başvuran Vera'nın doktorlar ilk başta kanser olduğunu düşünseler de araştırmalar bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı.

'TAŞ BEBEK' HASTALIĞI

Vera için üç boyutlu bir tarama yapan doktorlar karnında kireçlenmiş bir fetüs olduğunu fark ettiler.

Nadir görülen bir durum olan 'taş bebek' hastalığıyla karşı karşıya kalan Vera, Brezilya'da acil olarak ameliyata alındı.

Dünyada şimdiye kadar sadece 300 kişide görülen vaka nedeniyle bıçak altına yatan Vera, bir gün sonra ise yoğun bakımdayken hayatını kaybetti.

''HASTANEYE GİTMEKTEN KORKUYORDU''

Vera'nın kızı Rosely, annesinin doktora gitmeyi sevmediğini bu yüzden 56 yıldır bir bebekle yaşadığını fark edemediklerini anlattı. Oğlu Vanderlei ise annesinin kanser olduğundan şüphelendiğini bu yüzden korktuğunu, ağrıları olduğunda ise sadece ilaç aldığını söyledi.