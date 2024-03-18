Mısır ve Yunanistan’dan güçlü iş birliği: YİK

18 Mart 2024 04:46 - Güncelleme : 18 Mart 2024 05:02

Mısır ve Yunanistan, ilişkilerini derinleştirmek ve iş birliğini geliştirmek amacıyla Yüksek İşbirliği Konseyi (YİK) kurulmasına yönelik bir ortak bildiri imzaladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkent Kahire'de iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. Dün de Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalanmıştı.