Mısır'daki 'Gizemli' Çin Seddi'nin sırrı çözüldü! Kırmızı çizgi açıklaması

17 Şubat 2024 16:57 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 17:23

Önceki gün NASA tarafından yayınlanan görüntü verilerinde Mısır'ın ilke sınırlarında duvar inşa ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Mısır'ın amacının ne olduğuna dair manşetler atıldı. Ancak Mısır sınırlarındaki duvarların herhangi bir siyası ve politik gösteri olmadığının altını çizen açıklama yaptı.

MISIR DUVARI ÜZERİNDEN ALGI!

NASA üzerinde yayınlanan bu görüntüde "Mısır'ın Filistinlileri sınır dışı etmeye çalıştığına dair" yapılan algı operasyonu sonrası sosyal medya sallandı. İsrail'in özellikle son günlerde Güney Gazze'den saldırı yapılması beklenirken Mısır'ın bu kararı alması tepki çekti. 1 milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu bölgede duvarın inşaat edilmesine dair hızla açıklama yapan Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, haberleri yalanladı.

Filistin'i yalnızlaştırmadığını belirten Ravşan, sosyal medyada verdiği açıklamada "Mısır, Gazze ile olan sınıra paralel bir bölgede Filistinlilerin barınması için birimler inşa etme hazırlığında olduğu yönünde sosyal medyada dolanan haberleri kesin bir dille yalanlamaktadır" ifadelerini kullandı. Bununla beraber duvar örme işleminin zaten önceden yapıldığını belirtti.

Duvarlar için ise her ülkenin kendi güvenliği için yaptığını bu onları en doğal haklarının olduğunun da ayrıca altını çizdi. Açıklamasında ise Kırmızı Çizdi detayı veren Ravşan, duvarın Filistinleri kapı dışarı etmek değil billakis onlarında güvenliği için önemli bir karar olduğunu açıkladı. Aslında dünya genelinde birçok ülkede sınır duvarları bulunmaktadır. Yüz ölçümünden kaynaklı Mısır'ın geniş çaplı görülür.

ÜLKE İÇİ GÜVENLİK!

Tıpkı Çin'deki Çin Seddi gibi. Tarihsel süreçlerde ilk kez sınır güvenliğini korumak adına adım atan Çin'in ördüğü set dünya ile bağlantısını koparmak yerine kendi güvenliği için bir adımdır. Mısır'ın da sınırına yaptırdığı duvar aslında askeri bir önlemdir. Mısır bu duvar örme işlemine bundan 2 yıl önce başladı. Nedeni ise daha önce ülke içindeki isyanlar ve karışıklıklar yaşanmıştı. Bu durumda özellikle Libya ve Sudan'daki karışıklıklar tetiklenmişti.

ORTA DOĞU'DA AKDENİZ'DE MISIR-TÜRKİYE GÜCÜ!

Geçtiğimiz hafta ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyarette iki devlet arasında işbirliği kapsamında ortak bildiri yayınlandı. Tüm dünyanın gözü kulağı bu görüşmedeydi. Nedeni ise Kızıldeniz'deki Gıda Krizi ardından Avrupa ve Asya arasında iletişim kesildi. Bu kesiklik nedeniyle Türkiye'nin Akdeniz ve koridor devlet düzeyinde güçlenmesine yol açtı. İletişim ağında özellikle güçlü bir ortak nokta olan Türkiye'nin Mısır ile de anlaşmalarını güçlendirmesi akabinde Orta Doğu'da Türk üstünlüğü de yer aldı.