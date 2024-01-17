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17 Ocak 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:15

Mısır'dan İsrail'e Philadelphia Koridoru uyarısı

İsrail ile Mısır arasında gerilim tırmanıyor. Sınırda bulunan 14 kilometrelik Philadelphia Koridoru'nu İsrail'in ele geçirme planları Mısır'ı ayağa kaldırdı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Independent, Jerusalem Post
Mısır&#039;dan İsrail&#039;e Philadelphia Koridoru uyarısı
Mısır, İsrail, Gazze

İsrail'le Mısır arasındaki Philadelphi (Salahaddin) Koridoru gerilimi büyüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunun koridoru ele geçirmesi gerektiğini ve sadece bu şekilde Gazze'nin silahsızlandırılmasının sağlanabileceğini söylemesi Mısır'ı kızdırdı. Kahire yönetimi, Netanyahu'nun bu sözleriyle ülkelerini doğrudan silah kaçakçılığına izin vermekle suçladığını belirtti.

MISIR'DAN İSRAİL'E UYARI

Mısır devletine bağlı Enformasyon Merkezi'nin direktörlüğünü yapan Diaa Raşvan, suçlamaların "saçmalık" olduğunu ifade etti. Mısır'da bir televizyon kanalına röportaj veren Raşvan, koridorun işgalinin, 1979'da Washington'da imzalanan Mısır-İsrail barış anlaşmasının ihlali sayılacağı uyarısında bulundu.

Mısır'dan İsrail'e Philadelphia Koridoru uyarısı

Anlaşmanın Mısır'la İsrail arasındaki 31 yıllık savaşı sona erdirdiğini hatırlatan Raşvan, İsrail'in "en iyi komşusunu" endişelendirmemesi gerektiğini ifade etti. Raşvan, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu ele geçirmeye teşebbüs etmesi durumunda Mısır'ın ulusal güvenliğini koruyacağını sözlerine ekledi.

''İSRAİL ASKERİ HAREKAT DENEYEBİLİR''

2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Gazze'den çekilmeye karar vermesinin ardından, Mısır ve İsrail arasında koridorun kontrolüne ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.  Anlaşmayla birlikte Mısır ordusunun koridorda 750 asker bulundurmasına izin verilmişti.

Ahram'a konuşan Kahire Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Mustafa Kemal el-Sayid, İsrail'in koridoru yeniden ele geçirmesinin Netanyahu'nun pozisyonunu güçlendirebileceğini söyledi.

Mısır'dan İsrail'e Philadelphia Koridoru uyarısı

Sayid, "Netanyahu kritik bir durumda ve bu nedenle Mısır'la ABD'yle veya Arap ülkeleriyle ilişkileri düşünmeden Philadelphia Koridoru'na yönelik bir askeri harekat deneyebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in eski Mısır Büyülelçisi Dr. Haim Koren ise koridor üzerinden Gazze'ye silah sokulan dönemler olduğunu belirtirken, "Bu İsrail için bir endişe sebebi. Bunların tekrarlanmaması için İsrail koridoru kontrol altına almak istiyor" diye konuştu.

İsrail askeri Filistinli ailenin evinde hırsızlık yaptığı görüntüleri paylaştı

İsrail askerinin Filistinli ailenin evindeki değerli eşyaların bulunduğu çelik kasayı patlatma görüntüleri tepki çekti. Filistin Esirler Cemiyeti yaptığı açıklamasında İsrail askerlerinin hırsızlık yaptığına dair yazılı açıklama yaptı.

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