Mısır'dan İsrail'e Philadelphia Koridoru uyarısı

17 Ocak 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:15

İsrail'le Mısır arasındaki Philadelphi (Salahaddin) Koridoru gerilimi büyüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunun koridoru ele geçirmesi gerektiğini ve sadece bu şekilde Gazze'nin silahsızlandırılmasının sağlanabileceğini söylemesi Mısır'ı kızdırdı. Kahire yönetimi, Netanyahu'nun bu sözleriyle ülkelerini doğrudan silah kaçakçılığına izin vermekle suçladığını belirtti.

MISIR'DAN İSRAİL'E UYARI

Mısır devletine bağlı Enformasyon Merkezi'nin direktörlüğünü yapan Diaa Raşvan, suçlamaların "saçmalık" olduğunu ifade etti. Mısır'da bir televizyon kanalına röportaj veren Raşvan, koridorun işgalinin, 1979'da Washington'da imzalanan Mısır-İsrail barış anlaşmasının ihlali sayılacağı uyarısında bulundu.

Anlaşmanın Mısır'la İsrail arasındaki 31 yıllık savaşı sona erdirdiğini hatırlatan Raşvan, İsrail'in "en iyi komşusunu" endişelendirmemesi gerektiğini ifade etti. Raşvan, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu ele geçirmeye teşebbüs etmesi durumunda Mısır'ın ulusal güvenliğini koruyacağını sözlerine ekledi.

''İSRAİL ASKERİ HAREKAT DENEYEBİLİR''

2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Gazze'den çekilmeye karar vermesinin ardından, Mısır ve İsrail arasında koridorun kontrolüne ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmayla birlikte Mısır ordusunun koridorda 750 asker bulundurmasına izin verilmişti.

Ahram'a konuşan Kahire Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Mustafa Kemal el-Sayid, İsrail'in koridoru yeniden ele geçirmesinin Netanyahu'nun pozisyonunu güçlendirebileceğini söyledi.

Sayid, "Netanyahu kritik bir durumda ve bu nedenle Mısır'la ABD'yle veya Arap ülkeleriyle ilişkileri düşünmeden Philadelphia Koridoru'na yönelik bir askeri harekat deneyebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in eski Mısır Büyülelçisi Dr. Haim Koren ise koridor üzerinden Gazze'ye silah sokulan dönemler olduğunu belirtirken, "Bu İsrail için bir endişe sebebi. Bunların tekrarlanmaması için İsrail koridoru kontrol altına almak istiyor" diye konuştu.