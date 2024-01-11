Mısır'dan rüşvet iddialarına ret: Gazze'den gelenlerden ekstra ücret alınmıyor

11 Ocak 2024 15:45 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:07

Mısır, Gazze'den Refah kapısı yoluyla gelenlerden rüşvet alındığı iddialarını reddetti. Mısır Bilgi Servisi Başkanı Ziya Raşvan yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya sayfalarında bu konuda dolaşanların, herhangi bir belge olmaksızın anonim ve bireysel kaynaklara dayanan “yalan iddialar” olduğunu söyledi.

Ayrıca resmi makamlar tarafından toplananların yalnızca geçişin işleyişini düzenleyen Mısır yasalarına uygun olarak belirlenen ücretler olduğunu açıklayarak, bu ücretlerin "sabit olduğunu ve hiçbir zaman artış yapılmadığını" belirtti.

''HİÇBİR BAŞLIK ALTINDA ÜCRET TAHSİL EDİLMEDİ''

Bilgi Servisi başkanı, Mısır'ın Filistinlilerden, tedavi veya ikamet amacıyla ülkeye girdikten sonra, ülke içinde hareketleri ve bazılarının yurt dışına seyahatleri sırasında hiçbir başlık altında ücret tahsil etmediğini vurguladı. Raşvan, şunları söyledi:

''Mısır, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının başlangıcından bu yana, herhangi bir muafiyet veya maddi kolaylık karşılığında Filistin davasının tasfiyesini veya Filistinlilerin kendi toprakları dışında veya içinde zorla yerlerinden edilmesini kabul etmesi için uygulanan tüm ekonomik ve mali baskılara ve ayartmalara cevap vermeyi veya bunlara boyun eğmeyi kategorik ve kesin olarak reddetti.''

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERDEN RÜŞVET İDDİASI

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, Gazze'yi terk etmek isteyen Filistinlilerin, Mısır üzerinden bölgeden çıkmalarına yardımcı olmaları için aracılara 10 bin dolara varan rüşvetler ödemek zorunda kaldıklarını yazmıştı. Aracıların Mısır istihbaratıyla bağlantılı olduğu da haberdeki iddialar arasındaydı.

Gazze'den çıkış için Refah Sınır Kapısı üzerinden isimlerini günlük çıkış izni verilenler listesine yazdırmaya çalışanların Mısır istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir komisyoncu ve kurye ağı tarafından büyük bir 'koordinasyon ücretleri' istendiği belirtilmişti. Guardian'ın haberine göre, ödemeler bazen nakit bazen ise Avrupa ya da ABD'de bulunan aracılar üzerinden yapılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Filistinli, eşi ve çocuklarını Gazze'den çıkış için listeye sokabilmek için 3 hafta önce 9 bin dolar ödediğini söylemişti. Seyahat günü ise çocuklarının isimlerinin listede bulunmaması nedeniyle fazladan 3 bin dolar ödemesi gerektiğini de anlatmıştı.

Gazzeli bir ABD vatandaşı olan Belal Baroud ise aralarında 3 yaşından küçük 5 çocuğun da bulunduğu 11 aile üyesini bölgeden çıkarmak için 85 bin dolar toplaması gerektiğini iddia etmişti.