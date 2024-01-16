16 Ocak 2024 16:31 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:40
Mogadişu'da intihar saldırısı: Yeleğiyle kafeye girip kendini patlattı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hamarweyne bölgesinde intihar saldırısı düzenlendi. Kafeye üzerinde intihar yeleğiyle giren bir kişi, üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından olay yerinde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.