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16 Ocak 2024 16:31 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:40

Mogadişu'da intihar saldırısı: Yeleğiyle kafeye girip kendini patlattı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Somali, Saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hamarweyne bölgesinde intihar saldırısı düzenlendi. Kafeye üzerinde intihar yeleğiyle giren bir kişi, üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından olay yerinde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mogadişu'da intihar saldırısı: Yeleğiyle kafeye girip kendini patlattı

Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı.

Mogadişu'da intihar saldırısı: Yeleğiyle kafeye girip kendini patlattı

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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