Moskova'daki terör saldırısı sonrası Kazakistan'da güvenlik konseyi toplandı

23 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 23 Mart 2024 15:53

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in başkanlığında Kazakistan Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Tokayev, toplantıda, Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle sivillere yönelik vahşi şiddet eylemini bir kez daha kınayarak, terörle mücadelede Kazakistan'ın Rusya ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Toplantıda, kolluk kuvvetlerinin yerel makamlarla çalışma planları ile acil durumlarda faaliyetlerinin koordine edilmesi konuları bir kez daha gözden geçirildi.

Tokayev, toplantıda, vatandaşların güvenliğini ve terörle mücadelede Kazakistan'ın diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkileşimini sağlamaya yönelik önlemlerin güçlendirilmesi talimatını verdi.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salondaki kişilere rastgele ateş açması yer almıştı.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.