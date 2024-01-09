Murat Kurum'un İBB adaylığı dünya basınında: Ekrem İmamoğlu'nun işi zor

09 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:43

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken adaylar da bir bir belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak'ta 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkanı adaylarını açıkladı. Ak Parti'nin İstanbul adayının ise Murat Kurum olduğu resmen ilan edildi. Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

''KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK''

Murat Kurum'un İBB başkanı adaylığı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşuldu. Reuters haber ajansı, Kurum'un adaylığını dünyaya servis etti. "AK Parti Türkiye'nin en büyük şehrinin kontrolünü geri almak için harekete geçti" ifadelerinin kullanıldığı haberde 31 Mart seçimlerinde muhalefeti zor günler beklediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Omuz omuza çalışarak İstanbul'u son beş yılın fetret döneminden mutlaka çıkaracağız" sözlerinin altı çizilirken Kurum'un önceki başarılarına da dikkat çekildi. "Kurum, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'nin güney bölgesini sarsan ve 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yıkıcı depremlerde hükümetin verdiği mücadelenin önde gelen isimlerinden biriydi" ifadeleriyle Kurum'un İstanbul'da kentsel dönüşümün öncüsü olacağına vurgu yapıldı.

''İMAMOĞLU'NA KARŞI YARIŞACAK''

Associated Press (AP) haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı adayları duyurduğu haberinde, "Erdoğan, milletvekili ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacağını söyleyerek 'İstanbul muradına kavuşacak' yorumunda bulundu" ifadelerini kullandı.

Voice of America, Kurum'un geçen haziran ayına kadar bakan olarak görev yaptığını hatırlatırken son seçimlerde ise İstanbul'dan milletvekili seçildiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB seçimleri için aday olarak gösterdiği Kurum'un, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan depremlere karşı hükümetin mücadelesinde öne çıkan isimler arasında yer aldığı vurgulanırken İstanbul'dan, "Türkiye'nin ticari merkezi ve 16 milyonluk, yani nüfusun yüzde 20'sini oluşturan bir şehir." şeklinde bahsedildi.

''İSTANBUL 5 YIL DAHA KAYBEDEMEZ''

ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın önceki hükümetinde bakan olarak görev yapan Kurum'un, CHP'nin ikinci dönem adayı olan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacağını manşete taşıdı. Haberde Başkan Erdoğan'ın "İstanbul 5 yıl daha kaybedemez" sözlerine dikkat çekildi.