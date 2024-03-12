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12 Mart 2024 17:47 - Güncelleme : 12 Mart 2024 17:50

Mürettebat rehin alındı: BAE’ye giden gemiye korsan baskını!

Hint Okyanusu'nda Bangladeş bandıralı yük gemisi silahlı korsanlarca kaçırıldı. Bangladeş Denizcilik Dairesi Genel Müdürü Mohammad Maksud Alam, konuya ilişkin son durumu paylaştı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Mürettebat rehin alındı: BAE’ye giden gemiye korsan baskını!
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Bangladeşli üst düzey bir yetkili, Hint Okyanusu'nda Bangladeş bandıralı bir yük gemisinin silahlı korsanlar tarafından kaçırıldığını ve mürettebatın tamamının rehin alındığını duyurdu.

BAE’YE GİDİYORDU

Bangladeş Denizcilik Dairesi Genel Müdürü Mohammad Maksud Alam, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Alam, Hint Okyanusu'nda kaçırılan Bangladeş bandıralı "MV Abdullah" adlı yük gemisinin Mozambik'in Maputo limanından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al Hamriyah limanına gitmek üzere yola çıktığını ve kömür taşıdığını ifade etti.

Mürettebat rehin alındı: BAE’ye giden gemiye korsan baskını! - 1. Resim

REHİN ALINDILAR

Ağır silah taşıyan korsanların geminin kontrolünü ele geçirdiğini aktaran Alam, rehin alınan 23 kişilik mürettebatın tamamının güvende olduğunu kaydetti.

Alam, "Hükümet mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanarak mürettebatı ve gemiyi kurtarmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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