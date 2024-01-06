Myanmar'da silahlı gruplar Çin sınırındaki bölgeyi ele geçirdi

06 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:22

Myanmar Askeri Hükümeti Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, Çin sınırındaki Laukkaing bölgesine ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Sözcü Zaw, aylardır mücadele edilen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı silahlı grupların Çin sınırındaki Laukkaing bölgesini ele geçirdiğini teyit etti.

Zaw, ordunun, Çin'le olan ilişkiler de dahil olmak üzere, birçok hususu değerlendirdikten sonra Laukkaing'in kontrolünü bıraktığını ifade etti. Myanmar basınında 20 Aralık 2023'te çıkan haberlere göre Laukkaing bölgesindeki Yan Lon Kyaing Sınır Kapısı, silahlı grupların ele geçirdiği 5'inci geçiş noktası olmuştu.

ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.