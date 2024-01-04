Myanmar'ın top mermileri sınırı aştı Çin'i vurdu: Çok sayıda yaralı var

04 Ocak 2024 11:04 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:09

Ortadoğu'da ve Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon dinmezken Myanmar ile Çin arasında da tansiyonu yükseltecek bir olay yaşandı. Myanmar'dan fırlatılan top mermileri sınırı aşarak Çin'deki sınırın yakınlarındaki bir kasabaya isabet etti. Top mermileri, sivillerin olduğu bölgeyi vurdu, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Askeri cunta ile isyancılar arasında çatışmaların sürdüğü Myanmar'da meydana gelen olaylar Çin'in tepkisini çekti. Çin medyasından Global Times, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla top mermilerinin vurduğu anda çekilen görüntüleri gözler önüne serdi. Videoda, insanların ''Polisi çağırın'' diye bağırarak yaşadığı panik anları ve yaralılar görülüyor.

Çin'in Myanmar sınırının yakınlarındaki Yunnan bölgesindeki Zhenkang şehrinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

BU OLAY İLK DEĞİL!

Çin ve Myanmar arasındaki bu olayın ilk yaşanmadığı da belirtildi. 2015 yılında yine Myanmar tarafından fırlatılan top mermileri 5 kişinin yaralanmasına neden olmuş, Pekin büyük tepki göstermişti.

2009 yılında da onbinlerce Myanmarlı Çin'e giriş yapmak istemiş ve büyük bir izdiham yaşanmıştı.

MYANMAR'DA KRİZ

Çin sık sık Myanmar'da taraflara itidal çağrısı yaparken, Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre 27 Ekim'den beri Myanma'da 660 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı. Krizin başladığı günden beri ise toplam 2.6 milyon insanın yaşadığı yerleri terk ettiği belirtildi.

Yaşananların ardından Çinli yetkililer Myanmar'ın kuzeyine seyahat gerçekleştirmemeleri için vatandaşlarına çağrıda bulunurken, taraflara da itidal çağrısında bulunuldu.