NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Kafkasya ziyareti başladı! İlk durak Azerbaycan

17 Mart 2024 18:33 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:34

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyaretindeki ilk durağı olan Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye geldi. Stoltenberg, Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Yarın ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek olan Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ı, 19 Mart’ta ise Ermenistan’ı ziyaret edecek.

KAFKASYA ZİYARETİNİN DURAKLARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, 17-19 Mart tarihleri arasında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 18 Mart'ta ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek.

Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçerek Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Genel Sekreter, Kafkasya temaslarını 19 Mart'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.