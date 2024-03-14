NATO'dan müfttekilerine Ukrayna çağrısı: Daha fazla mühimmat gönderilmeli

14 Mart 2024 15:52 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:57

Ukrayna-Rusya arasında 2 yıl önce başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO karargahında İttifak'ın 2023 faaliyet raporuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında bir çağrıda bulundu.

Ukrayna'nın cesaretinin değil mühimmatının azaldığını belirten Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Ukrayna'ya yeterli mühimmat sağlamıyor. Bunun savaş sahasına sonuçları her gün yansıyor" ifadelerini kullandı.

"ACİL BİR İHTİYAÇ..."

Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamak ve harekete geçmek için gerekli kararların alınmasının acil bir ihtiyaç olduğunun aktaran Stoltenberg "Bu, benim tüm başkentlere mesajımdır" dedi.

"SİYASİ İRADE MESELESİDİR"

Hem ABD hem Kanada hem de Avrupa'nın daha fazlasını yapmaları gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduklarını sağlayabilecek ekonomiye sahibiz. Bu, kararların alınması ve Ukrayna'ya desteğin önceliklendirilmesi konusu da siyasi irade meselesidir. Bu nedenle savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması yönünde kararlara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.