NATO'dan 'Rusya ile çatışmaya hazırız' mesajı

22 Mart 2024 22:45 - Güncelleme : 22 Mart 2024 22:46

Son dakika! Moskova'da konsere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Moskova'da konsere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer ilk kez ziyaret ettiği Kiev'de Rusya ile çatışma mesajını yineledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Armyinform adlı sitesine konuşan Bauer Rusya ile çatışma planları sorusuna “Hazır mıyız? Yanıt: evet! Bu bizim asıl görevimiz” yanıtını verdi.

İttifakın 2019'da kolektif güvenliğe döndüğünü belirten Bauer, stratejilerde, operasyonel planlamada değişikliğe ve üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yenilenmeye gidildiğini kaydetti.

Bauer aynı zamanda, ittifakın Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığına vurgu yaparak, "Fakat eğer bir ülke buraya asker göndermeye karar verirse, bunun ittifakın geri kalanıyla bir bağlantısı olacağını anlamalıdır" ifadesini kullandı.

Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin 2-3 ay sonra Ukrayna'ya asker gönderme kararı alabileceğini belirterek, Brüksel'deki politikacıların Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında kendi savaşlarını yürüttüğünü ve AB'nin başkentinde savaş atmosferinin, savaş söyleminin ve savaş mantığının hakim olduğunu vurgulamıştı.