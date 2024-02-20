Navalni'nin ölümünde yeni formüllü zehir iddiası!

20 Şubat 2024 08:59 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 09:27

Rusya'da 16 Şubat tarihinde tutulduğu cezaevinde ölü olarak bulunan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin sır perdesi ortadan kalkmadı. Cenazenin aileye teslim edilmemesi de yeni iddiaları doğurdu. İngiliz medyası, Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Navalni'nin 'yeni bir formül zehir' ile öldürüldüğünü yazdı. Kaynak, cezaevindeki yemeklere bu zehrin konulduğunu iddia etti.

İddialar arasında Navalni'nin Rus Federal Güvenlik Servisi tarafından öldürüldüğü de yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan iddialarda, "Navalni, vazospazma sebep olan bir zehir ile zehirlendi. Bu zehir kısa bir süre önce geliştirildiği ve daha önce Rusya'daki hapishanelerde 5 mahkum üzerinde denendi" ifadesine yer verildi. İsmini açıklamayan kaynak, Navalni'nin beşinci mahkum olduğunu ve kendisine verilen yemekteki toksik madde yüzünden öldüğünü de öne sürdü.

154 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Navalni'nin ölümünün ardından anma için sokağa dökülenler ise Rus polisiyle karşı karşıya kaldı. Yüzlerce insan gözaltına alındı, 154 kişiye ise hapis cezası verildi.

KREMLİN: KABA AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ

Kremlin, Navalni'nin ölümünde Rus lider Vladimir Putin'in parmağı olduğu iddialarını ise sert bir dille yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı "kaba" açıklamalar yaptığını ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Navalni'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.

NAVALNİ'NİN EŞİ: 3 YILLIK İŞKENCENİN ARDINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Rus muhalifin eşi Yulia Navalyana ise dün Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak Putin'e ateş püskürdü. Rus yetkililerin eşini sinir gazıyla zehirlediğini iddia eden Navalyana, "Vladimir Putin eşim Aleksey Navalni'yi 3 yıllık işkencenin ardından öldürdü" dedi. Navalyana, eşinin öldürülmesinde noviçok olarak bilinen, sinir sistemine hasar veren bir zehrin kullanılmış olabileceğini söyledi.

Navalnaya, "Eşim kırılmazdı. Putin onu işte bu yüzden öldürdü. Utanç dolu bir şekilde, korkakça ve gözüne bakmadan ve hatta ismini söylemeye cesaret edemeden öldürdü. Şimdi aynı utanç ve korkakça yaklaşımla onun bedenini saklıyorlar, onu annesine göstermiyorlar, iade etmiyorlar ve acınacak bir şekilde yalan söylüyorlar. Putin'in noviçokunun izlerinin geçmesini bekliyorlar" dedi.

ÖLÜM SEBEBİNE 'KAN PIHTILAŞMASI' DENDİ

Navalni'nin ölümünden sonraki süreci ise Alman Bild gazetesi paylaştı. 47 yaşındaki Rus muhalifin, resmi ölüm saati yerel saatle 14.17'den 2 dakika sonra hapishane yönetimi bir basın açıklaması yaptı. Dört dakika sonra ise Rus hükümetine ait bir Telegram kanalından ölüm sebebi olarak kan pıhtılaşması gösterildi. Yedi dakikanın ardından ise Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.