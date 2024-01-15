Ne ateşkes ne sivil ölümler umurunda! Netanyahu'dan soykırım davasına tepki

15 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:38

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 101 gündür devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerindeki baskı artıyor. Fakat Netanyahu ne ateşkes için ne de sivil ölümlerin azaltılması için çaba gösteriyor. Netanyahu aksine savaşın devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) devam eden soykırım davası hakkında konuşan İsrailli başbakan, bu davanın 'kendilerini durdurmayacağını' söyledi.

İsrail'e yönelik soykırım suçlamasını 'ulusların tarihindeki ahlaki bir düşüklük' olarak nitelendiren Netanyahu, ''Kimse bizi durduramayacak; ne Lahey, ne Şer Ekseni, ne de başka hiç kimse'' dedi.

NAZİ SUÇLAMASI

İsrail ordusunun, Gazze’deki Hamas kamplarında Nazi lideri Adolf Hitler’in ''Kavgam'' adlı kitabını bulduklarını öne süren Netanyahu, UAD’de Güney Afrika ve ona destek veren ülkeleri de ''Yahudilere yeni bir Holokost uygulamak için gelen Hamas’ın temsilcileri” olmakla suçladı. İsrail Başbakanı ''Bu uluslararası karalama kampanyası ne elimizi gevşetecek ne de sonuna kadar mücadele kararlılığımızı zayıflatacak'' ifadelerini kullandı.

ORDUYA EK BÜTÇE

Konuşması sırasında Netanyahu, İsrail’in savunma bütçesinde 'büyük' bir artışa gideceklerini de açıkladı. İsrail Başbakanı, bağımsız bir savunma sanayi kurma hedefiyle yatırımları artıracaklarını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 350 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.