Netanyahu Biden'ın 'kırmızı çizgi'sini es geçti Refah'a saldırı hazırlığında

11 Mart 2024 09:36 - Güncelleme : 11 Mart 2024 09:51

ABD Başkanı Joe Biden'ın ''Refah'a saldırı kırmızı çizgimiz'' demesine rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı hazırlığını duyurdu. Bild ve Politico'ya yüz binlerce Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı Refah'a askeri operasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Oraya (Refah'a) gideceğiz. Ayrılmayacağız. Biliyorsunuz benim kırmızı çizgim var. 7 Ekim'deki kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir daha asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

'ARAP LİDERLERDEN DESTEK ALMA' İDDİASI

Refah'ta askeri operasyon başladıktan sonra yoğun çatışmaların tamamlanmasının birkaç hafta süreceğini söyleyen Netanyahu, isimlerini vermeden, Hamas'a yönelik saldırıyı sürdürmek için birçok Arap liderin zımni desteğini aldığını öne sürdü.

Netanyahu, 7 Ekim'in ardından Filistin devleti görmek istemediklerini söyleyerek uluslararası toplumdan gelen iki devletli çözüm önerilerini de reddettiğini söyledi.

Ramazan ayı nedeniyle ateşkes fikrini de geri çeviren Netanyahu, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını görmek istediğini ancak müzakerelerde herhangi bir ilerleme göremediğini aktardı.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA 'KIRMIZI ÇİZGİ' UYARISI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 1,3 milyondan fazla Filistinlinin barındığı Gazze kenti Refah'a kara operasyonu düzenlemesinin kendisi için "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i savaşta yalnız bırakmayacağını da söyledi.

Joe Biden, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de Hamas'a karşı savaşa yaklaşımıyla "İsrail'e yardım etmekten çok zarar verdiğine" inandığını söyledi.