Netanyahu gözünü iyice Refah'a dikti: Zafer için kilit role sahip

13 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:37

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun yaptığı katliamlarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 31 bini geçmiş durumda... Bölgede katliam emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hollandalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede bir kez daha Refah'a saldırı planını dillendirdi.

İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesi için ordunun Refah'a yapacağı saldırının "zafer için kilit role sahip olduğunu" öne süren Netanyahu, Filistin devletinin tanınmasına karşı çıkıp bu durumun Hamas'ın zaferi olacağını öne sürdü.

SON SIĞINAK REFAH...

Refah kenti, Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında bulunur ve 7 Ekim 2023'ten önce yaklaşık 280 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Ancak işgalci İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinliler, "güvenli" olduğu iddia edilen Gazze'nin güneyine gitmek zorunda kaldılar. Göç ile birlikte Refah kentinin nüfusu 1,5 milyona çıktı. Refah'a sığınan Filistinlilerin çoğu, yetersiz konut nedeniyle geçici çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor..

İsrail ordusunun, sık sık Refah kentini hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine karadan saldırması durumunda, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine sığınacak yer kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail ordusu, 159 gündür sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarına devam etmekte ve insani yardımların girişini engellemektedir. Bu durum, 2,3 milyonluk nüfusuyla Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felakete yol açmaktadır.