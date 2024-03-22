Netanyahu ile görüşen Blinken ateşkesten umutlu: Farklılıklar azalıyor

22 Mart 2024 14:10 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:12

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 6. kez Orta Doğu turuna çıktı. Bakan Blinken, Gazze’de ateşkes ilan edilmesine yönelik İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi için çıktığı Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Mısır'da temaslarını tamamladı.

Blinken, turunun son durağı olan İsrail'e geçti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 uçağıyla İsrail'in Tel Aviv kentine gelen Blinken, havalimanında İsrailli yetkililer tarafından karşılandı. Blinken, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başa başa görüşmek için bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail'in savaş kabinesinin üyeleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

"BASKI YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Öte yandan Blinken dün Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Müzakereciler çalışmaya devam ediyor. Aradaki farklılıklar azalıyor, Doha'da bir anlaşma yapılması için baskı yapmaya devam ediyoruz. Ancak bunun (ateşkes anlaşmasının) mümkün olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.