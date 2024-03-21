Netanyahu onay verdi! Mossad yeniden Katar'a gidiyor

21 Mart 2024 21:06 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:14

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Katar'ın başkenti Doha’ya gidiyor.

Netanyahu’nun Doha’ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile bir araya gelecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Mısır ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin ardından yarın İsrail’e gelmesiyle aynı anda gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI MÜZAKERESİ

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'nın yolunu tutmuştu.

Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını İsrail basını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın 19 Mart'ta ülkesine döndüğü, ertesi gün hükümet ve savaş kabinesiyle görüştüğü haberleri yer almıştı.